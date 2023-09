Bürokratie

vor 31 Min.

Wer in diesen Ämtern mehr zahlt, kommt schneller dran

In einem Amt mehr Geld hinblättern, damit man früher drankommt: Dass das mitunter so gehandhabt wird, wissen viele nicht.

Plus Karin R. will ihr Grundstück aufteilen. Auf einen Termin soll sie mehrere Monate warten – es sei denn, sie bezahlt einen Aufpreis. An welchen Ämtern das so ist und was das kostet.

Von Stephanie Sartor

Vier bis fünf Monate Wartezeit – damit muss man aktuell rechnen, wenn man beim staatlichen Vermessungsamt in Augsburg einen Termin für eine Grundstücksteilung haben möchte. "Ich bin aus allen Wolken gefallen", erzählt Karin R. "Wir wollten das eigentlich deutlich schneller über die Bühne bringen." Denn ein Käufer für das Grundstück war bereits gefunden und der wollte bald mit dem Ausbaggern anfangen. "Ich bin wirklich erschrocken, dass das alles noch Monate dauern soll", sagt Karin R. Dann die Überraschung: Es könnte doch schneller gehen. Jedenfalls dann, wenn R. bereit ist, mehr zu bezahlen – satte 20 Prozent beträgt der Aufschlag auf die normalen Gebühren. "Davon habe ich zum ersten Mal gehört", sagt R. In einem Amt mehr Geld hinblättern, damit man früher drankommt: Dass das in Bayern mitunter so gehandhabt wird, wissen viele nicht. Und obendrein stellen sich zwei Fragen: Ist das eigentlich fair? Und rechtlich wasserdicht?

Gebühr auf dem Amt: Vor Gericht wurde schon gegen den Zuschlag geklagt

Karin R., 40 Jahre alt, heißt eigentlich anders. Ihre Geschichte will sie lieber anonym erzählen – damit nicht gleich jeder weiß, dass sie ein mehr als 4000 Quadratmeter großes Grundstück im Raum Augsburg besitzt. Einen Teil des Geländes will sie verkaufen, deswegen die Grundstücksteilung, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Nachdem sie sich entschieden hat, den Zuschlag zu bezahlen, klingelt nach rund drei Stunden das Telefon. Der Amtsmitarbeiter am anderen Ende der Leitung hat gute Nachrichten, er bietet ihr einen Termin in zwei Wochen an. "Für uns war es natürlich gut, weil wir jetzt nicht so lange warten mussten", sagt Karin R. "Aber im Prinzip ist das schon krass. Denn man muss sich ja schon überlegen, ob man sich das leisten kann und will." Mit den Käufern des Grundstücks sei sie überein gekommen, dass man sich die zusätzlichen Kosten, rund 400 Euro, teile, erzählt sie. "Insgesamt finde ich es einfach bitter, dass man in einer Behörde vorrücken kann, wenn man das nötige Kleingeld hat. Fair ist das nicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen