Berlin stößt die Geschädigten des Hochwassers vor den Kopf

Manchem Verbraucher dürfte das bekannt vorkommen: Da zahlt man lange brav in eine Versicherung ein und muss dann im Schadensfall feststellen, dass diese sich aus ihren Verpflichtungen herauszuwinden sucht. So ähnlich ergeht es nun den Bayern mit den erhofften Hochwasserhilfen des Bundes. Der Freistaat hat bereits mehr als 100 Millionen Euro in einen Hochwasserfonds des Bundes einbezahlt, doch das scheint zweitrangig. Nicht einmal die Versprechen des Bundeskanzlers scheinen etwas wert zu sein: Das ist Politik zum Abgewöhnen.

Bundesregierung sollte bei den Hochwasserhilfen reinen Tisch machen

Dass sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die Seinen gar so bitterlich beklagen, mag auch damit zu tun haben, dass der Vorgang bestens in das Bild passt, welches der CSU-Chef so gerne von der Bundesregierung zeichnet. Nämlich, dass da in Berlin Leute das Sagen haben, die es erstens nicht können und zweitens den Freistaat gezielt benachteiligen. Schon aus ureigenstem Interesse sollte die Bundesregierung deshalb reinen Tisch machen. Sie muss nachvollziehbar erklären, wann sie wie hilft. Zu tun und zu bezahlen wird es nämlich infolge des Hochwassers vom Frühsommer in den kommenden Jahren genug geben. Die lapidare Erklärung, bislang sei nicht ausreichend belegt, dass es sich hier um eine nationale Katastrophe gehandelt habe, genügt jedenfalls nicht. Schlimmer noch: Sie stößt die Tausenden von Geschädigten vor den Kopf.