Matthäus: Bayern-Spiel mangelt es an Attraktivität

Der FC Bayern geht mit einem Rückstand von zwei Punkten in das Topspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Lothar Matthäus missfällt besonders ein Aspekt bei seinem Ex-Club.

Lothar Matthäus sieht die fußballerische Entwicklung des FC Bayern München unter Trainer Thomas Tuchel kritisch. "Die Ergebnisse sind gut, aber es mangelt an der Attraktivität des Fußballs, die man von dieser stark besetzten Bayern-Mannschaft erwarten kann, auch trotz der zahlreichen Verletzungsausfälle", sagte der 62 Jahre alte deutsche Rekord-Nationalspieler der "Bild" (Donnerstag).

Vor dem Bundesliga-Topspiel der Münchner bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sieht Matthäus den Tabellenführer in diesem Punkt vorne. "Mein Gefühl ist, dass Bayern noch viel Luft nach oben hat, was die Attraktivität der Spielweise betrifft. In Leverkusen ist da nicht so viel Luft nach oben." Die Rheinländer gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern in die Partie.

Matthäus ist der Ansicht, dass "sich Bayern unter Tuchel fußballerisch nicht so weiterentwickelt hat, wie es sich viele Fans erwartet haben, unter anderem auch ich". Der frühere Bayern-Profi betonte jedoch auch, dass sein Ex-Club mit Tuchel auch im Vergleich zu dessen Vorgänger Julian Nagelsmann diese Saison "eine sehr gute Punkteausbeute" habe.

