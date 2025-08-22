Bayern-Star Olise erster Saison-Torschütze

Michael Olise hat das erste Tor in der 63. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Franzose traf im Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in der 27. Minute zur Führung für den Titelverteidiger. Es war der 13. Bundesligatreffer für den 23 Jahre alten Offensivspieler. Olise war im Vorjahr vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace an die Isar gewechselt war.

Michael Olise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis