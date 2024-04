Auftakt des 29. Spieltags: FC Augsburg empfängt Union Berlin

Vor einer Woche hat der FC Augsburg in der Bundesliga gegen Hoffenheim gepatzt. Nun will die Mannschaft von Trainer Thorup gegen Union Berlin wieder Punkte holen. Es geht schließlich um Europa.

Nach seinem Ausrutscher gegen die TSG 1899 Hoffenheim will der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga seinen Kampf um Europa wieder fortsetzen. Die Mannschaft des dänischen Trainers Jess Thorup empfängt am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN) den 1. FC Union Berlin. Der Tabellensiebte aus Augsburg verlor zuletzt 1:3 gegen Hoffenheim, er ist aber seit sieben Bundesligaspielen gegen die Mannschaft aus der Hauptstadt ungeschlagen.

Die weiter abstiegsbedrohten Berliner seien defensiv sehr kompakt und kämpferisch gut, mahnte Thorup. Im günstigsten Fall kann am Saisonende sogar Platz sieben für einen internationalen Startplatz reichen. Aktuell haben die Augsburger sechs Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt als Sechster.

(dpa)