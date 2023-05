Augsburg in Gladbach ohne Nationalspieler Berisha

Ohne Nationalspieler Mergim Berisha und Defensivspieler Felix Uduokhai geht der FC Augsburg ins Saisonfinale der Fußball-Bundesliga.

Berisha fehlt in der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Sprunggelenkverletzung. Uduokhai ist nach seiner Roten Karte in der Vorwoche beim 0:3 gegen Borussia Dortmund gesperrt. Der Tabellen-14. benötigt noch einen Punkt, um den Klassenverbleib aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Bei den Hausherren absolviert Kapitän Lars Stindl nach acht Jahren im Borussia-Trikot sein letztes Spiel für die Fohlen-Elf. Der 34-Jährige wechselt im Sommer zum Zweitligisten Karlsruher SC.

