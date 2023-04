Augsburg in Leipzig wohl ohne Berisha und Gikiewicz

Der FC Augsburg muss im nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga voraussichtlich auf Nationalspieler Mergim Berisha und Stammtorhüter Rafal Gikiewicz verzichten.

Die beiden Leistungsträger fallen im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig "höchstwahrscheinlich" verletzungsbedingt aus, wie FCA-Trainer Enrico Maaßen sagte.

Der 24 Jahre alte Berisha fehlte schon am vergangenen Wochenende wegen einer Sprunggelenkblessur beim 1:3 gegen den 1. FC Köln. "Es besteht eine kleine Möglichkeit, aber die Chance ist nicht wahnsinnig groß. Er hat immer noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Es ist jetzt die zweite Woche in Folge. Also von daher gehe ich davon aus, dass er nicht dabei ist", sagte Maaßen über die Einsatzchance des Torjägers in Leipzig.

Auch Schlussmann Gikiewicz droht auszufallen. Den 35-Jährigen würde der Tscheche Tomas Koubek ersetzen.

(dpa)