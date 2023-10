Augsburger Thorup: "Gutes Auge" auf Wolfsburgs Wind haben

Jess Thorup will nun auch ein erfolgreiches Heimdebüt beim FC Augsburg hinlegen. Er mahnt aber. Der Grund ist ein dänischer Landsmann in Diensten des VfL Wolfsburg.

Trainer Jess Thorup hat vor seiner Heim-Premiere mit dem FC Augsburg vor dem Wolfsburger Goalgetter Jonas Wind gewarnt. Sein dänischer Landsmann sei ein "top Spieler", lobte der 53-Jährige den Nationalspieler am Donnerstag. "Er kann nicht nur Tore machen, sondern ist auch im Aufbau wichtig." Die Augsburger wollen daher am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Mannschaft von Niko Kovac ein "gutes Auge auf Jonas" haben. Wind hat in dieser Bundesligasaison schon sieben Tore erzielt und eines vorbereitet.

Nach seinem furiosen Start als neuer Augsburger Trainer mit dem 5:2 beim 1. FC Heidenheim will Thorup nachlegen. "Wir wollen zeigen, dass wir es mehrfach machen können", betonte er. Die Defensive soll aber diesmal sicherer auftreten. Ein Zu-Null-Spiel sei "sehr wichtig".

Einem Einsatz von Torwart Finn Dahmen, der im Training einen Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht bekommen hatte, steht Thorup zufolge nichts im Weg. Für den ins Training zurückgekehrten Außenverteidiger Kevin Mbabu kommen Spielminuten nach seiner Adduktorenverletzung hingegen noch zu früh. Angreifer Ruben Vargas ist indes nach einer Blessur wieder ein Kandidat für den Kader.

(dpa)