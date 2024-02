Ballack freut sich auf die Auftritte von Wirtz und Musiala

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern ist auch die Bühne für zwei junge Nationalspieler: Florian Wirtz und Jamal Musiala. Für Michael Ballack ist deren Spiel eine Augenweide.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Ballack (47) freut sich im Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern auch auf die Auftritte der beiden Offensivspieler Florian Wirtz und Jamal Musiala. "Beide sind individuell sehr stark, sie können jede Situation auflösen", sagte Ballack der Deutschen Presse-Agentur. "Wirtz ist für mich noch ein bisschen entscheidender für Leverkusen, weil er die Fortsetzung des Spiels aus dem defensiven Mittelfeld bis in den kreativen Bereich vorne prägt. Das ist bei Musiala nicht ganz so, weil die Bayern mit ihren überragenden Außenspielern eine hohe individuelle Qualität haben, die auch ihresgleichen sucht."

Ballack spielte früher selbst für Leverkusen und München, er war auch Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Aktuell arbeitet er unter anderem als TV-Experte. Der in dieser Saison weiter ungeschlagene Spitzenreiter Bayer hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern.

"Leverkusen ist etwas mehr von Wirtz abhängig. Musiala wiederum ist noch mehr dieser Individualist, der in Räumen, die unauflösbar erscheinen, Lösungen findet, die dann wieder für Raunen auf den Rängen sorgen", sagte Ballack vor dem Kracher am Samstag (18.30 Uhr) weiter. "Beide verfügen über ein hohes Spielverständnis, sie sind so intelligent, ihre Ideen auch umsetzen zu können, ob nun einen bestimmten Pass zu spielen oder Eins-gegen-eins- oder Eins-gegen-zwei-Situationen aufzulösen, das ist schon eine Augenweide teilweise. Für die deutsche Nationalmannschaft sind sie die großen Hoffnungsträger."

(dpa)