Bayern-Frauen holen Imade aus Spanien und verleihen sie

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben Edna Imade verpflichtet. Die 24 Jahre alte Stürmerin kommt nach Vereinsangaben vom spanischen FC Granada. In München erhält sie einen Vertrag bis 2029, spielt aber in der kommenden Saison weiter in Spanien. Mit Real Sociedad San Sebastián wurde ein einjähriges Leihgeschäft vereinbart.

«Edna bringt ein spannendes Profil mit – sie ist schnell, physisch stark und offensiv vielseitig einsetzbar. Nach ihrer starken Saison in Spanien wollen wir ihre positive Entwicklung nun nachhaltig weiter fördern. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit ihr und ihrem Umfeld für eine Leihe entschieden. Sie ist eine aufgeschlossene, ehrgeizige Spielerin – wir sind überzeugt, dass wir in Zukunft noch viel Freude mit ihr haben werden», sagte Bianca Rech, Direktorin FC Bayern Frauen.

Zuletzt spielte Imade für den FC Granada, für welchen sie im September 2023 ihr Debüt in der Primera División feierte. In der abgelaufenen Saison belegte die Stürmerin, die im vergangenen Dezember als Spielerin des Monats der spanischen Liga ausgezeichnet wurde, mit 16 Treffern in 29 Partien den zweiten Platz in der Torschützinnenliste - geteilt mit Barcelonas Star Alexia Putellas.