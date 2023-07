Bayern-Fußballerinnen holen Niederländerin Baijings

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben Jill Baijings verpflichtet.

Die niederländische Nationalspielerin kommt von Bayer 04 Leverkusen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026, wie der Münchner Bundesligist am Mittwoch mitteilte. "Ich freue mich darauf, mit dem FC Bayern um Titel zu spielen und das erste Mal in der UEFA Women’s Champions League aufzulaufen", sagte die 22-Jährige in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

Seit der Saison 2020/2021 spielt Baijings in der Frauen-Bundesliga, zunächst für die SGS Essen, zuletzt für Leverkusen. In insgesamt 71 Einsätzen in Liga und DFB-Pokal kommt sie auf 10 Tore. "Ihre Flexibilität und ihr Spielverständnis sind sehr wichtig für unsere Art und Weise, Fußball zu spielen. Jill hat außerdem ein hohes Tempo und kann von verschiedenen Bereichen stark aufs Tor abschließen", sagte Münchens Technischer Leiter, Francisco De Sá Fardilha.

(dpa)