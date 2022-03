Bayern Münchens Fußball-Frauen gewinnen Bundesliga-Topspiel

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze übernommen.

Im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt behauptete sich der Titelverteidiger am Freitagabend mit 4:2 (1:2). Nach einer frühen Führung dank des Treffers von Maximiliane Rall (5. Minute) waren die Gastgeberinnen zunächst mit 1:2 in Rückstand geraten. Doch Lea Schüller (51.), Viviane Asseyi (79.) und Jovana Damnjanovic in der Nachspielzeit führten ihre Mannschaft mit weiteren Toren zum Sieg.

Für den Tabellendritten Frankfurt trafen Laura Freigang (27.) und Nicole Anyomi (42.). Der VfL Wolfsburg trifft am Samstag auf die TSG 1899 Hoffenheim und kann mit einem Sieg wieder an München vorbeiziehen.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-581804/2 (dpa)