Bayern-Profi Boey nach Muskelbündelriss im Lauftraining

Im Winter holen die Bayern den Franzosen Boey für die Abwehr. Seitdem bremsen ihn Verletzungen immer wieder aus. Nun macht Boey Fortschritte beim Comeback.

Nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel hat Bayern Münchens Winter-Neuzugang Sacha Boey wieder das Lauftraining aufgenommen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 23 Jahre alte Außenverteidiger am Dienstagvormittag eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Der Franzose hatte sich in der Länderspielpause im März im Training einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Seitdem war Boey, Ende Januar vom türkischen Meister Galatasaray Istanbul gekommen, ausgefallen.

(dpa)