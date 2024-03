Bayern: Stolpern nicht in Darmstadt: Augsburger Serie

Nach dem Viertelfinal-Los FC Arsenal in der Champions League geht es für den FC Bayern wieder um die Bundesliga. In Darmstadt soll ein Sieg her. Augsburg hofft auf einen Club-Rekord.

Der FC Bayern will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga seine Mini-Chance auf die deutsche Meisterschaft wahren. Die Münchner streben eine Woche nach dem 8:1 gegen den FSV Mainz 05 im Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 einen weiteren Sieg an.

Im Hinspiel fertigte die Mannschaft um Torjäger Harry Kane die Darmstädter mit 8:0 ab. Es war der höchste Sieg unter Trainer Thomas Tuchel. Man werde nicht stolpern, sagte Tuchel. Es gelte, alles zu geben und das Spiel zu gewinnen. Zehn Punkte beträgt der Rückstand des Münchner Tabellenzweiten auf die Seriengewinner aus Leverkusen.

Den vierten Sieg in Folge strebt der FC Augsburg an. Die Schwaben sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg zu Gast. Vier Siege nacheinander in der Bundesliga schaffte Augsburg erst einmal - und in eben jener Saison qualifizierte sich der FCA für die Europa League. Man wolle den Flow mitnehmen, sagte Trainer Jess Thorup über die jüngste Erfolgsserie. Bei einem Sieg könnte sein Team den 500. Punkt in der Bundesliga bejubeln.

(dpa)