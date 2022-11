Bayern wollen Vorsprung behaupten: Augsburg vor Duell

Einmal noch spielen - dann geht's zur WM. Vor der langen Liga-Pause will der FC Bayern seinen Vorsprung festigen. Beim FC Augsburg könnte ein Sieg die Nerven schonen.

Der FC Bayern München will nach der Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr) beim FC Schalke 04 in die WM-Pause starten. "Dass wir als Tabellenführer in die Pause gehen, dann ist das sehr wertvoll. Den Vorsprung wollen wir auf jeden Fall auch halten", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Vier Punkte beträgt der Vorsprung an der Spitze.

Weiter fehlen wird Thomas Müller, der sich für die WM auskurieren möchte. Auch der verletzte Senegalese Sadio Mané ist nicht dabei. Sein WM-Start ist offen.

Im Abstiegskampf möchte der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) nicht mit größeren Sorgen in die spielfreie Zeit gehen. Bei einer Niederlage gegen den VfL Bochum würde es noch enger, ein Sieg könnte die Nerven schonen.

"Der VfL Bochum hat starke Leistungen in den letzten Heimspielen gezeigt. Wir benötigen 100 Prozent, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte Trainer Enrico Maaßen. Sein Team hat mit 15 Zählern fünf Punkte Vorsprung auf den VfL.

(dpa)