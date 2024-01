Bayerns Basketballer meistern Pokal-Generalprobe

Gut einen Monat vor dem Pokal-Finalwochenende ist der FC Bayern bereits in guter Form. Alba Berlin stoppt den Höhenflug des Überraschungsteams.

Der deutsche Basketball-Pokalsieger FC Bayern München hat seine starke Form in der Bundesliga bestätigt und den früheren Serienmeister Bamberg Baskets klar besiegt. Die Münchner um Ex-NBA-Profi Serge Ibaka gewannen am Sonntag in eigener Halle mit 91:69 (44:39) und sicherten sich damit den siebten Liga-Erfolg in Serie. Ibaka (16 Punkte) und Sylvain Francisco (17) waren die besten Werfer aus dem Team von Trainer Pablo Laso. Die Bayern und Bamberg treffen auch im Pokal-Halbfinale am 17. Februar aufeinander, dann erneut in München.

Alba Berlin hat derweil die Siegesserie der Würzburg Baskets gestoppt. Die Hauptstädter siegten mit 90:82 (42:37). Zuvor hatte Würzburg sieben Siege aneinander gereiht und seit November kein Liga-Spiel mehr verloren.

Bereits am Samstag hatte Aufsteiger Rasta Vechta im ungewöhnlichen Topspiel für ein weiteres sportliches Ausrufezeichen gesorgt. Die Niedersachsen gewannen mit 106:102 nach Verlängerung bei Ratiopharm Ulm und fügten dem deutschen Meister so die vierte Niederlage in dieser Saison zu.

