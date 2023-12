Bayerns Winter-Fahrplan: Vier Tage an der Algarve

Bis zum 2. Januar haben die Profis des FC Bayern Urlaub. Jetzt steht fest, wie es danach weitergeht.

Der FC Bayern München wird nach dem ersten Bundesligaspiel 2024 ein Trainingscamp in Portugal absolvieren. Im Anschluss an das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 12. Januar wird Trainer Thomas Tuchel mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer "einige Tage in wärmeren Gefilden verbringen", wie der deutsche Fußball-Meister am Freitag mitteilte. Vom 14. bis 18. Januar reisen die Münchner Profis nach Faro. Der Fokus an der Algarve soll demnach neben dem Training auf Teambuilding-Maßnahmen liegen.

Nach dem Weihnachtsurlaub wird das erste Training im neuen Jahr am Dienstag, 2. Januar, stattfinden. Um 16.00 gibt es eine öffentliche Übungseinheit auf dem Vereinsgelände. Vier Tage darauf bestreiten die Münchner ein Testspiel in der Schweiz gegen den FC Basel.

Tuchel hatte angekündigt, die lange Woche zwischen den Heimspielen gegen Hoffenheim und gegen Werder Bremen am 21. Januar für ein kurzes Trainingslager nutzen zu wollen. Der Januar endet für den Tabellenzweiten der Bundesliga mit dem Nachholspiel gegen Union Berlin (24.) und der Partie beim FC Augsburg (27.). Einen Tag später holen Torjäger Harry Kane und Co. die traditionellen Fanclub-Besuche nach, die Anfang Dezember wegen der starken Schneefälle in Bayern abgesagt werden mussten.

(dpa)