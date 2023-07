Bayerns Wunsch-Stürmer Kane reist mit Spurs nach Australien

Der vom FC Bayern München umworbene Stürmer Harry Kane ist wie erwartet mit seinem Club Tottenham Hotspur zu einer Werbe-Tour in den asiatisch-pazifischen Raum aufgebrochen.

Wie der Verein aus der Premier League mitteilte, gehört der englische Nationalspieler zum 31-köpfigen Kader, der am Freitag die Reise nach Perth angetreten hat.

In Australien wird der Achte der englischen Meisterschaft zunächst am 18. Juli gegen West Ham United spielen. Anschließend geht es weiter nach Thailand, wo der 29 Jahre alte Angreifer mit seinem Team am 23. Juli auf Premier-League-Absteiger Leicester City trifft. Zum Abschluss steht dann am 26. Juli in Singapur ein Spiel gegen das einheimische Profi-Team Lion City Sailors auf dem Programm.

Kane ist der Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters für die Mittelstürmer-Position, die seit dem Weggang von Robert Lewandowski im Vorjahr nicht mehr optimal besetzt ist. Zuletzt sollen die Münchner in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, nachdem sie mit einem ersten Angebot von 70 Millionen Euro abgeblitzt sein sollen. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Tottenham-Boss Daniel Levy einlenkt.

(dpa)