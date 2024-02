Bochum wieder mit Bernardo und Schlotterbeck

Der VfL Bochum ist seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Diese Serie soll auch gegen Augsburg halten. Die entspannte Personallage schürt die Hoffnung auf einen Sieg.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann für die Partie gegen Augsburg wieder mit zwei wichtigen Abwehrspielern planen. Der zuletzt gesperrte Bernardo und der von einer Muskelverletzung genesene Keven Schlotterbeck stehen dem Tabellen-14. für die Partie gegen den einen Zähler besseren FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung.

Der vor wenige Tagen verpflichtete Neuzugang Agon Elezi vom kroatischen Erstligisten NK Varaždin spielt dagegen in den Überlegungen von Thomas Letsch noch keine Rolle. "Er verkörpert genau das, was wir im zentralen Mittelfeld suchen. Technik, er geht in die Box, Balleroberungen. Er ist ein offener Typ, der hier schnell integriert wird. Morgen wird er aber noch nicht im Kader stehen", sagte der Bochumer Fußball-Lehrer. Der als Ersatzkeeper verpflichtete Rückkehrer Andreas Luthe muss sich ebenfalls noch mit einem Kaderplatz gedulden.

Letsch erwartet im Duell der Tabellennachbarn einen offenen Schlagabtausch: "Es kommt wieder eine große Aufgabe auf uns zu. Augsburg wird uns aggressiv anlaufen. Wir werden wahrscheinlich weniger die Möglichkeit haben, von hinten herauszuspielen. Beide Teams haben ähnliche Ansätze."

(dpa)