Bundesliga-Klassiker gegen BVB: FC Bayern will Schwung holen

Bayern gegen Dortmund war oft ein Duell um die Meisterschaft. In dieser Saison dürfte die Schale an Leverkusen gehen. Der Klassiker gegen den BVB ist für die Münchner dennoch wichtig.

Ohne Torwart Manuel Neuer aber dafür mit Stürmerstar Harry Kane geht der FC Bayern in den deutschen Fußball-Klassiker gegen Borussia Dortmund. Die Münchner wollen an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Topspiel ihre gute Form aus den Partien vor der Länderspielpause aufnehmen und sich weiter Selbstvertrauen für das Saisonfinale holen. Dort steht für die Truppe von Coach Thomas Tuchel, die in der Meisterschaft schon deutlich hinter Spitzenreiter Leverkusen zurückliegen, vor allem die Champions League und das Viertelfinale gegen den FC Arsenal im Fokus.

Torhüter Neuer muss nach seinem bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelfaserriss passen. "Es ging einfach nicht, die Verletzung ist zu schmerzhaft, sie ist zu groß", schilderte Tuchel. Auch Mittelfeld-Youngster Aleksandar Pavlovic sowie die Außenverteidiger Raphael Guerreiro und Sacha Boey fehlen angeschlagen und verletzt. Flügelstürmer Kingsley Coman steht nach einem Innenbandriss im Knie dagegen vor dem Comeback im Kader.

Auch Stürmerstar Harry Kane ist nach Einschätzung von Tuchel fit und von seiner Knöchelblessur, die er im letzten Liga-Spiel vor der Länderspielpause erlitten hatte, genesen. "Harry hat gestern voll trainiert", berichtete Tuchel. Es sei also "alles gut, er spielt".

(dpa)