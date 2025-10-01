Damnjanovic und Gilles fallen bei Bayern-Frauen aus

Die Fußballerinnen des FC Bayern München müssen mehrere Wochen auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten. Die kanadische Abwehrspielerin Gilles hat sich nach Angaben des deutschen Meisters beim DFB-Pokal-Erfolg in Dortmund eine Muskelverletzung im Unterschenkel zugezogen. Angreiferin Damnjanovic erlitt im Training einen Muskelfaserriss in der Wade.

Auftakt in der Königsklasse ohne Trio

Zuvor hatten die Münchnerinnen in Sarah Zadrazil bereits einen langfristigen Ausfall zu beklagen. Die Mittelfeldspielerin fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Das Trio fehlt den Bayern-Frauen damit auch zum Champions-League-Auftakt am kommenden Dienstag beim FC Barcelona und zum Bundesliga-Spitzenspiel am 11. Oktober beim VfL Wolfsburg.