Vor dem Klassiker: Wolfsburg-Trainer erwartet Bayern-Trotz

Der FC Bayern verlor in dieser Woche mit 1:7 beim FC Barcelona, der VfL Wolfsburg gewann mit 4:0 gegen Paris Saint-Germain: Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dem «Klassiker im deutschen Frauenfußball» (Stephan Lerch) an diesem Samstag nicht sein.

Dennoch sagte der Wolfsburger Trainer vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in der Volkswagen Arena (Samstag, 15.00 Uhr/MagentaSport): «Ich erwarte eine Trotzreaktion des FC Bayern, die mit viel Wut im Bauch hierherkommen werden. So würde ich es jedenfalls angehen. Wir werden auf jeden Fall nicht den Fehler machen, den FC Bayern zu unterschätzen oder ins offene Messer zu laufen. Bayern München hat Spielerinnen und einen Staff, die mit solchen Situationen umgehen können.»

Abgesehen von dem erfolgreichen Start in die neue Champions-League-Saison liegt der Vizemeister Wolfsburg auch in der aktuellen Bundesliga-Tabelle knapp vor dem punktgleichen deutschen Meister aus München. Dabei gewannen die Bayern sechs der vergangenen neun direkten Duelle. Dazu gehörte auch das Supercup-Endspiel vor erst sechs Wochen in Karlsruhe (4:2).

Endemann fällt mehrere Wochen aus

«Da liegen einige Wochen dazwischen, in denen wir gute Entwicklungsschritte in allen Bereichen gemacht haben», sagte Lerch über sein mit 11 Zu- und 14 Abgängen völlig neu formiertes Team. «Damals war in allen Bereichen die Klarheit nicht da. Jetzt sieht man, dass wir uns in der Offensive besser verstehen. Und dass wir auch als Mannschaft gewachsen sind. Diesen Rückenwind hatten wir damals nicht. Jetzt merkst du, dass hier ein Team entsteht, in dem alle füreinander kämpfen und einstehen.»

Die einzige schlechte Wolfsburger Nachricht vor dem Spitzenspiel ist: «Vivien Endemann hat eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel und fällt mehrere Wochen aus», bestätigte Lerch. «Sie hat schon am Mittwoch beim Aufwärmen das Signal gegeben, dass es nicht geht. Die Diagnostik hat jetzt die Erkenntnis gebracht, dass eine muskuläre Verletzung vorliegt.»