Eintracht ohne Kolo Muani - Augsburg mit Kapitän Gouweleeuw

Der französische Vizeweltmeister Randal Kolo Muani fehlt in der Startelf von Eintracht Frankfurt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Beim Training in der vergangenen Woche hatte der Torjäger wegen Problemen an den Adduktoren kürzertreten müssen. Für ihn spielt Rafael Borré. Dagegen steht Mittelfeldregisseur Mario Götze nach überstandenem Magen-Darm-Infekt in der Startelf. Von Anfang an ist auch der Japaner Daichi Kamada dabei. Ansgar Knauff rückte kurzfristig in die Mannschaft, weil es dem Schweizer Djibril Sow kurz vor dem Anpfiff gesundheitlich nicht gut ging.

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hat die Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart (1:1) auf zwei Positionen verändert. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist nach einer abgesessenen Gelbsperre zurück. Maximilian Bauer musste für ihn auf die Bank. Außerdem ersetzte Renato Veiga den verletzten Brasilianer Iago in der Verteidigung. Erstmals wieder im Kader ist U21-Europameister Niklas Dorsch, der seit Mai 2022 durch Verletzungen und Krankheiten immer wieder gestoppt wurde.

(dpa)