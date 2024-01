Erstes Bayern-Training 2024 - Auch FCA und FCN legen los

Der Weihnachtsurlaub ist vorbei. Die Fußball-Profis des FC Bayern müssen zurück auf den Trainingsplatz. Auch in Augsburg und Nürnberg geht die Arbeit wieder los.

Nach knapp zwei Wochen Weihnachtsurlaub nehmen die Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und des FC Augsburg am Dienstag wieder das Training auf. Trainer Thomas Tuchel bittet die Münchner Profis um Torjäger Harry Kane um 16.00 Uhr zu einer ersten Übungseinheit vor Fans auf dem Vereinsgelände.

Vor der Fortsetzung der Bundesliga-Saison am 12. Januar mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim bestreitet der deutsche Rekordmeister am kommenden Samstag ein Testspiel beim FC Basel. Die Münchner belegen in der Liga zum Jahreswechsel mit vier Punkten Rückstand Platz zwei hinter Bayer 04 Leverkusen. Sie haben aber am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin auszutragen. "Wir müssen weiter an uns arbeiten und weiter dranbleiben", sagte Tuchel vor der Saisonfortsetzung.

Der Tabellenelfte FC Augsburg beginnt ebenfalls am zweiten Tag des Jahres mit der Vorbereitung auf die weitere Saison. Das Team von Trainer Jess Thorup empfängt am letzten Hinrunden-Spieltag am 13. Januar in der heimischen Arena Spitzenreiter Leverkusen. Auch die Augsburger bestreiten zuvor ein Testspiel, am kommenden Samstag gegen Hoffenheim.

Der Zweitligist 1. FC Nürnberg nimmt am Montag (13.00 Uhr) ebenfalls wieder das Training auf. Der Hinrunden-Zehnte setzt die Saison nach der Winterpause am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock fort.

