Ex-Kapitän Effenberg kehrt als Botschafter zurück

Der frühere Kapitän Stefan Effenberg kehrt zum FC Bayern zurück.

Rund 20 Jahre nach seinem Abschied läuft Effenberg künftig für die "Legenden"-Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf. "Es ist ein schönes Gefühl, als Botschafter zum FC Bayern zurückzukehren. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet - und genau so fühlt es sich an, auch heute noch. Wer mich kennt, weiß: Bei mir gibt es keine halben Sachen", sagte Effenberg laut Club-Mitteilung vom Freitag.

Der 54-Jährige gewann mit den Münchnern dreimal die Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal sowie Weltpokal und als Krönung im Jahr 2001 die Champions League. "Als Kapitän habe ich früher auf dem Platz immer alles für diesen Club und seine Fans auf der ganzen Welt gegeben, und nun werde ich dieser neuen Rolle als Botschafter ebenfalls mit meiner Leidenschaft für den FC Bayern nachkommen", sagte "Effe". Er spielte von 1990 bis 1992 und von 1998 bis 2002 für die Münchner.

Man sei sehr glücklich, ihn "als neuen Botschafter in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Marketing-Vorstand Andreas Jung. "Er hat unseren Club als Leader auf dem Platz zu historischen Erfolgen geführt, was ihm einen besonderen Platz bei unseren Fans einbringt und ihn zu einem idealen Repräsentanten des FC Bayern macht."

Zudem kündigte der Verein an, dass die Mannschaft um Effenberg künftig in einem neuen Trikot (Sponsor Paulaner) aufläuft. Dieses wird das Team anlässlich des Abschiedsspiels von Claudio Pizarro am 24. September im Bremer Weserstadion tragen. Höhepunkt in diesem Herbst soll das Spiel gegen den TSV 1860 München am 23. Oktober im Olympiastadion anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks sein.

