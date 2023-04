FC Augsburg - Blessuren im Abstiegskampf: "Intensive Wochen"

Der FC Augsburg hat den intensiven Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart mit mehreren Blessuren beendet.

Außenverteidiger Iago musste am Freitagabend beim 1:1 in der Fußball-Bundesliga bereits in der ersten Hälfte mit einem bandagierten Oberschenkel vom Platz und droht mit einer Muskelverletzung vorerst auszufallen.

Torschütze Dion Beljo musste in dem Heimspiel zur Halbzeitpause ausgewechselt werden, weil er sich bei einem Foul von Stuttgarts Hiroki Ito am Fuß verletzt hatte. "Er hat einen dicken Knöchel", teilte FCA-Trainer Enrico Maaßen nach dem Spiel mit. Auch Mads Pedersen musste vorzeitig raus, weil es bei dem Verteidiger im Muskel "gezwickt" habe.

"Wir mussten fünfmal angeschlagen oder verletzt wechseln", bemerkte Maaßen. Im Saisonendspurt geht es intensiver zur Sache. "Man hat den Spielern angemerkt, dass manche über den Punkt gehen mussten", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter. "Wir müssen uns bis zum Ende auf intensive Wochen einstellen. Die nehmen wir an", versicherte der Geschäftsführer. Mit 30 Punkten ist der FCA auf Platz 13 noch nicht gerettet.

(dpa)