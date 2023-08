FC Augsburg empfängt Borussia Mönchengladbach

Der FC Augsburg eröffnet seine neue Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel. Ein Neuzugang fehlt.

Der FC Augsburg will das blamable Pokal-Aus gegen die SpVgg Unterhaching mit einem erfolgreichen Saisonstart in die Fußball-Bundesliga schnell vergessen machen. Zum Auftakt in die neue Spielzeit empfangen die Fuggerstädter an diesem Samstag (15.30 Uhr) die runderneuerte Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. "Ich will jetzt die Grundtugenden sehen", forderte Trainer Enrico Maaßen, den das Aus im DFB-Pokal mehrere Tage beschäftigt hat.

Innenverteidiger Felix Uduokhai ist nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung gleich ein Kandidat für die Anfangself. Auch, weil der FCA auf den rot-gesperrten Neuzugang Patric Pfeiffer verzichten muss. Der frühere Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist nach einer Fußoperation erst seit Montag wieder im Mannschaftstraining. In der Vorsaison mussten die Augsburger bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern.

(dpa)