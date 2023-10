FC Augsburg hofft auf Dänen-Coach Thorup

Augsburgs neuer Hoffnungsträger heißt Jess Thorup. Der Däne soll bei seinem ersten Trainer-Engagement in Deutschland dem FCA aus dem Tabellenkeller helfen.

Mit Jess Thorup hatte kaum jemand gerechnet. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzt der FC Augsburg überraschend auf einen Dänen ohne Trainererfahrung in Deutschland oder einer anderen größeren Liga in Europa. Dennoch geben sich die Verantwortlichen der bayerischen Schwaben hoffnungsvoll. "Wir haben in den Gesprächen mit ihm schnell gemerkt, dass Jess sehr gut informiert ist und darauf brennt, in Augsburg und in der Bundesliga zu arbeiten", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll am Sonntagabend nach der Verpflichtung des neuen Übungsleiters.

Der 53-Jährige trainierte bisher in seiner Heimat Esbjerg FB, zwei Nachwuchs-Nationalmannschaften, den FC Midtjylland und zuletzt bis September 2022 den FC Kopenhagen. Dazwischen war er noch in Belgien bei KAA Gent und KRC Genk aktiv.

In Kopenhagen hatte just ein Bundesligist mit dafür gesorgt, dass Thorup vor etwas mehr als einem Jahr seinen Job verlor. Weil der Rekordmeister den Saisonstart in der Liga komplett verpatzte und unter anderem auch in der Champions League deutlich mit 0:3 bei Borussia Dortmund verlor, musste der Coach gehen. Seither fand er keinen anderen Verein, auch wenn er etwa im Herbst 2022 mit dem VfB Stuttgart über ein Engagement verhandelt hatte.

Augsburg stattete den neuen Hoffnungsträger und Nachfolger des erfolglosen Enrico Maaßen mit einem Vertrag bis Ende Juni 2025 aus. Sportdirektor Marinko Jurendic sagte: "Jess hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln als auch Teams zu Erfolgen führen kann."

Das ist beim FCA nötig. Das Team ist völlig verunsichert nach nur zwei Siegen in den vergangenen 19 Pflichtspielen, zuletzt einem 1:2 gegen Aufsteiger Darmstadt und dem Absturz auf Tabellenplatz 15. Geschäftsführer Ströll gab sich überzeugt, dass Thorup "unsere Mannschaft kurzfristig stabilisieren kann" und auch danach erfolgreich sein wird.

Eigentlich galten andere Coaches als Favoriten auf eine Verpflichtung in Augsburg, etwa Peter Zeidler vom FC St. Gallen oder der frühere Bundesliga-Coach Andre Breitenreiter. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete, sollen mit denen aber nur lose Gespräche geführt worden sein. Der einzige Trainer, mit dem konkret verhandelt wurde, war demnach Thorup.

(dpa)