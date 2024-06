FC Augsburg holt kroatischen EM-Torhüter Labrović

Der FC Augsburg verstärkt sich auf der Torhüterposition noch einmal. Der kroatische EM-Spieler Nediljko Labrović kommt und wird mit Finn Dahmen um die Rolle als Nummer eins streiten.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den kroatischen Nationaltorhüter Nediljko Labrović verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der Club am Dienstag mitteilte. Labrović kommt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka. Angaben über die Ablösebedingungen wurden nicht gemacht. Für die Vertragsunterzeichnung und den Medizincheck war der Schlussmann aus dem EM-Quartier der Kroaten im brandenburgischen Neuruppin nach Augsburg gereist. "Es ist perfekt, dass der Wechsel noch vor Beginn der Europameisterschaft fix ist. So kann ich mich zunächst auf die Nationalmannschaft und dann voll und ganz auf den FCA konzentrieren", sagte er. In der vergangenen Saison war Finn Dahmen Stammtorhüter der Augsburger und kam zu 31 Bundesliga-Einsätzen.

(dpa)