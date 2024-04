FC Augsburg in Hoffenheim wieder mit Demirovic

Der Kapitän ist beim FC Augsburg zurück. Mit Stürmer Demirovic will die Mannschaft von Trainer Thorup ihre Ausgangslage im Kampf um einen internationalen Startplatz weiter verbessern.

Der FC Augsburg will im Kampf um Europa nachlegen. Die Mannschaft des dänischen Trainers Jess Thorup tritt am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Die Augsburger liegen aktuell drei Punkte vor dem Rivalen um einen internationalen Startplatz, reisen aber mit dem Selbstvertrauen von fünf ungeschlagenen Partien am Stück an. Darunter sind sogar vier Siege.

Die Mannschaft sei gerade im Flow, das wolle man beibehalten, stellte Thorup daher zufrieden fest. Die Augsburger haben jedoch einige personelle Fragezeichen, etwa auf den defensiven Außenbahnen. Dafür ist nach einer abgelaufenen Gelb-Sperre Kapitän und Stürmer Ermedin Demirovic wieder zurück und wird in der Startelf stehen.

(dpa)