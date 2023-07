FC Augsburg verliert XXL-Test gegen PSV Eindhoven

Der FC Augsburg hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel mit Überlänge gegen den niederländischen Fußball-Erstligisten PSV Eindhoven verloren.

Nach zweimal 75 Minuten stand es am Samstag in Irdning 1:2. Der kroatische Angreifer Dion Beljo brachte den Bundesligisten vor 400 Zuschauern in der Steiermark in der 14. Minute in Führung.

Für den niederländischen Topclub, bei dem auch der Ex-Augsburger Ricardo Pepi im Laufe der XXL-Partie eingewechselt wurde, trafen der ehemalige Gladbacher Luuk De Jong (19.) und Julian Kwaaitaal (107.). Augsburgs Angreifer Ermedin Demirović vergab bei seinem Comeback nach einer Verletzung den Ausgleich. Der 25-Jährige scheiterte mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an PSV-Torwart Walter Benitez (123.).

