FC Augsburg verpflichtet Angreifer aus Portugal

Der FC Augsburg holt den Kongolesen Samuel Essende. Der Stürmer kommt vom FC Vizela aus Portugal, wo er vergangene Saison einige Treffer erzielt hat.

Der FC Augsburg hat Stürmer Samuel Essende verpflichtet. Der Kongolese kommt vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Der 26-Jährige erhält beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. "Samuel ist ein athletischer Stürmer, der mit seiner Schnelligkeit und dynamischen Spielweise unser Offensivspiel variabler machen wird", sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic. Essende hatte in der vergangenen Saison 15 Tore in Portugals erster Liga erzielt.

