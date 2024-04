FC Augsburg wohl auch gegen Bremen ohne verletzten Iago

Seit knapp einem Monat fehlt Linksverteidiger Iago dem FC Augsburg. Eine Fußprellung setzt ihn außer Gefecht. Daran dürfte sich auch gegen Bremen nichts ändern.

Der FC Augsburg muss vermutlich auch im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen auf Linksverteidiger Iago verzichten. Der 27-jährige Brasilianer fehlt schon seit knapp einem Monat wegen einer Fußprellung. "Das wird ganz eng für dieses Wochenende", räumte Trainer Jess Thorup am Donnerstag ein. Iago habe zuletzt erfolglos versucht, in Fußballschuhen mit dem Rehatrainer eine Einheit zu absolvieren.

Thorups Wunsch ist, dass der Außenbahnspieler Anfang kommender Woche wieder mit der Mannschaft trainieren kann und dann auch für die letzten drei Bundesligaspiele zur Verfügung steht. "Wir hoffen, dass es ihm Tag für Tag besser geht", äußerte der dänische Trainer.

Iago besitzt bei EC Bahia in seiner Heimat Brasilien einen Vorvertrag, der ab diesem Sommer greifen soll. Durch die starke Augsburger Saison, die sogar auf einem internationalen Startplatz enden könnte, haben sich auch Profis wie Stürmer und Kapitän Ermedin Demirovic oder Ruben Vargas für andere Vereine attraktiv gemacht. "Meine Hoffnung ist, dass alle hier bleiben", sagte Thorup.

(dpa)