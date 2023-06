FC Augsburg würdigt Rekordspieler Baier mit Abschiedsspiel

Der FC Augsburg würdigt seinen Rekordspieler Daniel Baier mit einem Abschiedsspiel.

Die Partie für den langjährigen Kapitän des Fußball-Bundesligisten findet am 9. September statt. In der WWK Arena tritt dann ein Team der Aufstiegsmannschaft von 2011 gegen eine Auswahl der Mannschaft an, die erstmals in der Geschichte des FCA in der Europa-League in der Saison 2015/16 an den Start ging.

"Dieses Spiel hat einen besonderen Reiz, denn in mehr als zehn Jahren beim FC Augsburg durfte ich unglaubliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Bundesliga und die erstmalige Qualifikation für die Europa League bleiben unvergessen und gehören zu den absoluten Highlights meiner Karriere. Es ist schön, dass dies nun auch im Abschiedsspiel eine Rolle spielt", sagte Baier laut Mitteilung vom Donnerstag. Auch die ehemaligen Spieler Paul Verhaegh, Halil Altintop, Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Tobias Werner und Raúl Bobadilla sind für den Tag angekündigt.

Baier kam zur Saison 2008/09 zunächst auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum FCA und wurde im Januar 2010 fest verpflichtet. Im Augsburger Trikot feierte der Mittelfeldspieler 2011 den Aufstieg in die Bundesliga und blieb daraufhin zehn Jahre lang eine zentrale Säule in der Mannschaft, die er von der Saison 2017/18 an als Kapitän aufs Feld führte. 2020 beendete der heute 39-Jährige seine Karriere als Rekord-Bundesligaspieler des FCA. Insgesamt lief der gebürtige Kölner in 355 Pflichtspielen im Trikot der Schwaben auf.

(dpa)