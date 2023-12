FC Bayern darf sich auf zwei Duelle zur Topspiel-Zeit freuen

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern - das Superduell im Kampf um die deutsche Meisterschaft findet wie erwartet an einem Samstagabend statt. Weniger verschiedene Zeiten kommen auf den FC Augsburg zu.

Das voraussichtlich wegweisende Duell im Kampf um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen findet an einem Samstagabend statt. Die Deutsche Fußball Liga setzte am Donnerstag die Partie am 10. Februar in Leverkusen als Topspiel mit Anpfiff um 18.30 Uhr an. Vier Tage nach dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom am 14. Februar gastiert der FC Bayern am Sonntag, 18. Februar, dann um 17.30 Uhr beim VfL Bochum.

Am 24. Februar tritt der FC Bayern gegen RB Leipzig ebenfalls zur Topspiel-Zeit um 18.30 Uhr an. Eine knappe Woche später läuft die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim SC Freiburg auf. Im Anschluss stehen für die Münchner nach dem Rückspiel gegen Rom in der Königsklasse (5. März) bis zur Länderspielunterbrechung noch die Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 am 9. März sowie beim SV Darmstadt 98 am 16. März jeweils samstags um 15.30 Uhr an.

Weniger unterschiedliche Termine müssen sich die Fans des FC Augsburg merken. Sieben der acht Partien finden am Samstagnachmittag statt, darunter auch das Heimspiel gegen den FC Bayern am 27. Januar (15.30 Uhr). Einzig das Duell mit dem SC Freiburg am 25. Februar um 19.30 Uhr wird an einem Sonntagabend in der WWK ARENA ausgetragen.

