Bundesliga

09.09.2022

FC Bayern empfängt sieglose Stuttgarter: Nagelsmann rotiert

Der FC Bayern München will sich am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart auf das mit Spannung erwartete Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona einstimmen.

