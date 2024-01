FC Bayern freut sich auf Klassiker: Augsburg in Gladbach

Der Start in das Fußball-Jahr ist dem FC Bayern geglückt. Nach dem Trainingslager wollen die Münchner noch mehr Fahrt aufnehmen. Augsburgs Trainer hegt einen Wunsch.

Der FC Bayern München will am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) seine Jagd auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen fortsetzen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister strebt nach dem 3:0 gegen die TSG Hoffenheim auch einen Heimsieg gegen Werder Bremen an.

Trainer Thomas Tuchel stimmte sein Team in dieser Woche in einem Trainingslager in Portugal auf den Bundesliga-Klassiker gegen die Hanseaten ein. Es sei Zeit, die guten Trainingsleistungen auch konstant in Spielen auf den Platz zu bringen, sagte Tuchel.

Der FC Augsburg muss eine Woche vor dem Derby gegen die Bayern auswärts ran. Vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei dem Team von Borussia Mönchengladbach, gegen das es zum Saisonstart ein 4:4-Spektakel gab, hegt Trainer Jess Thorup einen Wunsch. Seine Mannschaft müsse zeigen, dass man auch auswärts gegen einen starken Gegner punkten könne, sagte der Däne.

(dpa)