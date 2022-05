FC Bayern im neuen Trikot gegen Stuttgart

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat sein Trikot für die kommende Spielzeit präsentiert.

Torjäger Robert Lewandowski und seine Teamkollegen werden künftig im klassischen Bayern-Rot mit weißen Querstreifen in der Bundesliga auflaufen. Das Trikot hat weiße Ränder am Kragen und an den Ärmeln. Komplettiert wird das Outfit von roten Hosen und Stutzen.

Erstmals wird die neue Spielkleidung im Heimspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) gegen den abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart getragen, wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Im Anschluss an die Partie erhalten die Münchner in der Allianz Arena die Meisterschale.

Die Bayern waren durch ein 3:1 im Topspiel gegen Borussia Dortmund am 31. Spieltag vorzeitig zum zehnten Mal nacheinander deutscher Meister geworden. Am vergangenen Wochenende hatten die Münchner 1:3 in Mainz verloren - jetzt wechseln sie zum VfB-Spiel die Trikots.

(dpa)