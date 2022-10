FC Bayern mit Siegerelf von Barcelona gegen Mainz

Der FC Bayern München will mit der Siegerelf von Barcelona an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stürmen.

Trainer Julian Nagelsmann bietet am Samstag in der Allianz Arena gegen den FSV Mainz 05 exakt jene Formation auf, die auch am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim eindrucksvollen 3:0 gegen den FC Barcelona begonnen hatte. Der ehemalige Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting führt damit erneut die Münchner Offensive an.

Der deutsche Serienmeister könnte zumindest bis Sonntag Union Berlin von Platz eins verdrängen. Dafür ist mindestens ein Unentschieden nötig. Erklärtes Ziel der Bayern ist jedoch der sechste Pflichtspielsieg in Serie. Beim Gastgeber fällt neben Nationaltorhüter Manuel Neuer, Leroy Sané, Lucas Hernández und Bouna Sarr auch Angreifer Thomas Müller erneut mit Hüftproblemen aus. Bei den Mainzern feiert Kapitän Silvan Widmer nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel sein Startelf-Comeback.

(dpa)