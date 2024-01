FC Bayern ohne Kimmich in Trainingslager aufgebrochen

Der FC Bayern München ist ohne Nationalspieler Joshua Kimmich in sein Kurztrainingslager nach Portugal aufgebrochen.

Der 28-Jährige stieg am Sonntag nicht in das Flugzeug Richtung Süden, weil seine Frau kurz vor der Geburt des vierten gemeinsamen Kindes steht. Der Defensivakteur halte sich in München fit, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.

Neben Kimmich fehlen auch die verletzten Bouna Sarr, Daniel Peretz und Serge Gnabry sowie Minjae Kim und Noussair Mazraoui, die beim Asien- und Afrika-Cup weilen. Sieben Bayern-Nachwuchsspieler wurden deshalb ebenfalls nach Portugal eingeladen, um zusammen mit den Profis von Coach Thomas Tuchel zu trainieren.

Die Münchner bereiten sich im portugiesischen Faro bis Donnerstag auf die Rückrunde vor. Thomas Müller veröffentlichte am Sonntag ein Selfie aus dem Flugzeug, auf dem neben den Nationalmannschaftskollegen Manuel Neuer und Leon Goretzka sowie Alphonso Davies und Harry Kane auch Neuzugang Eric Dier zu sehen ist. Die Bayern hatten den Engländer zuletzt verpflichtet, um in der Abwehr breiter aufgestellt zu sein.

(dpa)