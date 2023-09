FC Bayern verleiht Talent Wanner nach Elversberg

Der FC Bayern München leiht Fußball-Talent Paul Wanner an die SV Elversberg aus.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim Zweitliga-Aufsteiger Spielpraxis sammeln, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Wanner durchlief beim FC Bayern von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2022 debütierte er in der Profi-Mannschaft.

(dpa)