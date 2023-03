Flick nach Münchner Trainer-Beben: "sehr überrascht"

Die für ihn überraschende Trainer-Entwicklung beim FC Bayern hat nach Ansicht von Hansi Flick auch Auswirkungen auf die Münchner Stars im Nationalteam.

"Es wird nicht so sein, dass das alle beflügelt. Trotzdem ist es meine Aufgabe, mit allen Spielern zu sprechen - das habe ich schon gemacht. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, was am Ende wirklich rauskommt", sagte der Bundestrainer am Freitag in Frankfurt/Main. Dem Vernehmen nach trennt sich der FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann. Nachfolger soll der ehemalige Chelsea-Coach Thomas Tuchel werden. Der FC Bayern hat das noch nicht offiziell bestätigt.

Der frühere Bayern-Trainer Flick, der mit den Münchnern in der Champions League triumphierte und sieben Titel gewann, sei "sehr überrascht" von den "Schlagzeilen" gewesen. "Aber Bayern hat sich nicht geäußert, aus Respekt gegenüber Julian und den Bayern möchte ich dazu nichts weiter sagen", sagte Flick.

Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz auf das Team aus Südamerika. Es ist das erste Länderspiel nach dem WM-Debakel im Advent in Katar und der erste Test im Vorlauf zur Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024.

(dpa)