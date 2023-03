Großer Bayern-Umbau: Choupo-Ausfall und müde PSG-Bezwinger

Julian Nagelsmann wird in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg eine deutlich veränderte Bayern-Mannschaft auf den Platz schicken.

"Wir werden ein paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei hundert Prozent sind", sagte der Trainer des Tabellenführers mit Blick auf das Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting fällt mit Rückenproblemen aus, sagte Nagelsmann am Freitag. Außerdem hätten mehrere Spieler nach dem kraftraubenden 2:0 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain "Müdigkeit angegeben". Nagelsmann nannte Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka, die darum wohl alle eine Pause erhalten oder zumindest nicht von Anfang an spielen werden.

Das Augsburg-Spiel wird damit vermutlich zur Chance für einige namhafte Akteure, die zuletzt nur von der Bank kamen. Neben Benjamin Pavard, der gegen PSG wegen einer Gelb-Sperre pausierte, sind die Offensivkräfte Sadio Mané, Leroy Sané und Serge Gnabry, der nach seiner Einwechslung gegen Paris traf, heiße Startelf-Kandidaten.

Der zuletzt mit seiner Reservistenrolle sehr unzufriedene Potugiese João Cancelo bekam sogar eine Einsatzgarantie. Nach einem Gespräch habe der Leihspieler von Manchester City im Training eine gute Reaktion gezeigt. "Von daher gehe ich davon aus, dass er spielt. Und ich bin mir sicher, dass er das Gute, was er im Training gezeigt hat, auch im Spiel zeigen wird", sagte Nagelsmann.

Das Hinspiel in Augsburg hatte der deutsche Rekordmeister mit 0:1 verloren. Das soll sich auch mit Blick auf den engen Titelkampf und die Punktgleichheit mit Borussia Dortmund nicht wiederholen. "Es ist nach einem Champions League-Spiel nie ganz simpel, direkt wieder reinzukommen", sagte Nagelsmann: "Die Anfangsphase wird da entscheidend sein."

(dpa)