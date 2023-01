Haller im BVB-Kader: Ohne Reus gegen Augsburg

Sébastien Haller steht vor einem Comeback in der Fußball-Bundesliga.

Nach Chemotherapien und zwei Operationen gehört der 28 Jahre alte Torjäger für das heutige Spiel (15.30 Uhr/ DAZN) gegen den FC Augsburg zum Aufgebot von Borussia Dortmund, sitzt aber zunächst auf der Bank. Der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte ivorische Nationalspieler hat bisher noch kein Pflichtspiel für den BVB bestritten. Dagegen gehört der erst vor wenigen Tagen von Union Berlin verpflichtete Neuzugang Julian Ryerson zur Startelf. Neben Thomas Meunier, Mateu Morey und Emre Can muss der Dortmunder Fußball-Lehrer Edin Terzic auf Kapitän Marco Reus verzichten, der wegen einer Erkrankung in dieser Woche nicht trainiert hatte.

Beim FC Augsburg setzt Trainer Enrico Maaßen von Beginn an auf die Neuzugänge Dion Beljo und Arne Engels. Die ebenfalls vor wenigen Tagen verpflichteten Kelvin Yeboah, Irvin Cardona und David Colina sitzen auf der Bank.

(dpa)