Hamann-Lob für BVB und Bayern

Dietmar Hamann sieht viel Positives in den jüngsten Auftritten der Dortmunder und Münchner. Er äußert sich auch zu Niklas Süle nach dessen Super-Grätsche.

TV-Experte Dietmar Hamann (50) hat Borussia Dortmund und den FC Bayern für ihre internationalen Auftritte gelobt. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler bezeichnete den Gruppensieg des BVB in der Champions League in seiner Kolumne für den Bezahlsender Sky als "eine Wahnsinnsleistung" und "ein Ausrufezeichen".

"Denn man muss sehen, wie der BVB in die Gruppenphase gestartet war und gegen wen sie am Mittwoch gespielt haben", schrieb Hamann rückblickend auf das 1:1 gegen Paris Saint-Germain.

Er ging auch auf die Rettungstat von Niklas Süle ein, für die der BVB-Profi seitdem überall gefeiert wird. Mit einer famosen Grätsche hatte er ein Tor von PSG-Superstar Kylian Mbappé verhindert. "Es liegt an ihm, endlich die Führungsrolle zu übernehmen, die so viele von ihm erwarten, dann führt beim BVB und in der Nationalmannschaft kein Weg an ihm vorbei", meinte Hamann. "An Wertschätzung hat es Süle sicher nie gefehlt. Die Erwartungen, die man an ihn hat, rühren ja daher, dass man solche Aktionen von ihm erwartet."

Die Bayern hätten beim 1:0 am Dienstag bei Manchester United die Partie "über die gesamte Spielzeit kontrolliert, im Gegensatz zu den letzten Spielen hinten kaum etwas zugelassen, sich vorne Chancen erspielt und das Siegtor gemacht", schrieb Hamann. "Wenn sie so seriös und professionell wie in Manchester spielen, sind sie eine richtig gute Mannschaft, dann muss sie erst einmal einer schlagen."

(dpa)