Innenverteidiger-Duo beim FC Augsburg zurück

Die Innenverteidiger Felix Uduokhai und Reece Oxford kehren nach ihren langwierigen Verletzungen in die Startformation von Fußball-Bundesligist FC Augsburg zurück.

Der ecuadorianische Nationalspieler Carlos Gruezo läuft am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld auf. Rechtzeitig fit geworden ist Stürmer Mergim Berisha, der gegen Union Berlin (2:2) angeschlagen vom Feld musste. Berisha steht ebenfalls in der Startformation, in der Uduokhai und Oxford lange fehlten. Uduokhai fiel wegen einer Sprunggelenksverletzung zwei Monate aus, Oxford wegen einer Knieverletzung sogar vier Monate.

"Wir haben ein bisschen was verändert und Frische auf dem Platz", sagte Trainer Enrico Maaßen bei Sky. "Heute geht es gar nicht so viel um taktische Inhalte, sondern darum, dem Gegner alles abzuverlangen."

Beim VfL, der in der Tabelle als Vorletzter fünf Punkte hinter dem FC Augsburg liegt, steht ein ehemaliger FCA-Profi in der Anfangself. Konstantinos Stafylidis ist der einzige Wechsel im Vergleich zum 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Philipp Förster sitzt dagegen zunächst auf der Bank.

(dpa)