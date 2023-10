Kane und Matthäus würdigen Charlton: "Eine Legende"

Bayern-Profi Harry Kane erfährt am Spieltag vom Tod von Sir Bobby Charlton. Der Weltmeister von 1966 gehört für den aktuellen englischen Nationalmannschaftskapitän zu den ganz Großen.

Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane hat den am Samstag gestorben Sir Bobby Charlton als einen der "großartigsten englischen Spieler" gewürdigt. "Er ist eine Legende", sagte der Profi des FC Bayern beim Pay-TV-Sender Sky nach dem 3:1 am Abend gegen den FSV Mainz 05 und sprach der Familie des Weltmeisters von 1966 sein Beileid aus. Charlton war auch nach seinem Karriereende noch jahrelang Rekordtorschütze der Three Lions - mittlerweile hat Kane die meisten Treffer für England erzielt.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagte, Charlton sei "wie Uwe Seeler für Deutschland ein Vorbild für alle Fußballfans in England" gewesen. "Er war nicht nur auf dem Platz ein Vorbild, sondern auch außerhalb", sagte der Weltmeister von 1990. Charlton war am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

