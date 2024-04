Kein Kommentar von Rangnick-Seite zu Bayern-Spekulationen

Die Bayern wollen Ralf Rangnick als Trainer von Österreich nach München holen. Das zumindest melden verschiedene Medien. Einen Kommentar dazu gibt es nicht.

Das Management von Ralf Rangnick möchte sich über die Spekulationen um ein Engagement des Trainers beim FC Bayern München nicht äußern. "Keinen Kommentar", hieß es am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der 65-Jährige ist bei den Münchnern in den Fokus bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel gerückt. Der ehemalige Bundesligacoach, der aktuell noch Fußball-Nationaltrainer in Österreich ist, sei Favorit für die Stelle an der Säbener Straße, berichteten "Münchner Merkur/tz" am Dienstag.

Auch nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" soll es in den vergangenen Tagen "einen weiteren Kontakt zwischen Bayern und Rangnick gegeben haben". Dabei, so heißt es, habe sich die Idee einer möglichen Zusammenarbeit durchaus verfestigt. Laut dem Sender Sky sei Rangnick nicht abgeneigt.

Der deutsche Rekordmeister und sein momentaner Coach Tuchel trennen sich nach der Saison. Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte im ZDF am Wochenende gesagt, er hoffe auf eine "zeitnahe" Entscheidung und dass es "bald" auf die "Zielgerade" geht.

(dpa)