Kreisläufer Gebala wechselt von Leipzig nach Erlangen

Nach sechs Jahren verlässt Maciej Gebala den SC DHfK Leipzig. Der Pole wechselt innerhalb der Bundesliga nach Erlangen.

Kreisläufer Maciej Gebala verlässt den SC DHfK Leipzig und wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga zum HC Erlangen. Wie die Sachsen am Freitag bekanntgaben, wird der eigentlich bis 2028 laufende Vertrag mit dem polnischen Nationalspieler zum Saisonende vorzeitig aufgelöst.

"Maciej ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich im Sommer zu verändern. Er möchte natürlich mehr Spielanteile und Verantwortung, als es im Moment der Fall ist. Gleichzeitig haben wir aktuell wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und wollen uns für die Zukunft so effektiv wie möglich aufstellen. Deshalb haben wir gemeinsam an einer Lösung gearbeitet", sagte Geschäftsführer Karsten Günther.

Gebala war 2018 aus Plock nach Leipzig gewechselt. Der 30-Jährige absolvierte bisher 187 Pflichtspiele und erzielte dabei 345 Tore. "Mit Erlangen hat sich nun eine top Möglichkeit geboten, die ich als Handballspieler nutzen möchte. Danke an die Leipziger Handballfamilie. Dank euch konnte ich hier die bis jetzt besten Jahre meines Lebens verbringen", sagte Gebala.

