Laimer über Wechsel: Langes Stillhalten hat gut funktioniert

Bayern-Neuzugang Konrad Laimer sieht das lange offizielle Stillhalten beim Vollzug seines Wechsels nach München als geglückt an.

Sein ablösefreier Wechsel von Pokalsieger RB Leipzig wurde erst vor wenigen Tagen publik gemacht. Das von der Vertragsunterschrift veröffentlichte Foto zeigte im Hintergrund aber einen kahlen Baum. "Das Foto ist irgendwann im Frühjahr entstanden. Alle haben sich darauf geeinigt, dass der Wechsel erst nach der Saison offiziell wird, keiner wollte Unruhe. Und das hat auch funktioniert - die Bayern sind Meister geworden, wir DFB-Pokalsieger", sagte Laimer im Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten in Österreich.

Der Mittelfeldspieler hat bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet. "Für mich gibt es nichts Größeres, als für die Bayern zu spielen. Das ist ein Verein, der immer die höchsten Ziele erreichen will, so wie ich", sagte der Österreicher am Montag.

Laimer war ein Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann, der im März von Thomas Tuchel abgelöst wurde. "Man kann im Fußball eh nichts planen. Ich hatte in sechs Jahren in Leipzig sechs verschiedene Trainer", sagte der 26-Jährige. "Ich will auf dem Platz stehen. Wenn es rechts hinten ist, sage ich nicht nein, wenn es als Stürmer ist, sage ich auch nicht nein. Ich fühle mich im Mittelfeld am wohlsten, aber kann auch andere Positionen spielen."

